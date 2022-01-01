Осторожно, на дорогах скользко! В первые дни нового года погода будет переменчивой
Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee.
В субботу днем облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег отходят в первой половине дня с юга Эстонии в юго-восточном направлении, местами метель. В то же время, начиная с северных районов, вероятность осадков уменьшится и на небе прояснится. Ветер северо-западный, северный 6-11, порывами 14, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -4..+1, во второй половине дня понизится повсеместно ниже 0°C. На дорогах скользко!
Воскресенье, 02.01:
Ночью: Облачно. В начале ночи пройдёт дождь, во многих местах туман. После полуночи, начиная с северных районов, область осадков увеличится и они перейдут в мокрый снег и снег, метель. В континентальной части возможно выпадение ледяного дождя. Ветер неустойчивого направления 2-7 м/с, после полуночи повернёт к северо-западному и северному и усилится на островах и побережье 6-10, порывами 14, утром до 14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -3..+1, на островах до 4°С, утром, начиная с северных районов, понизится. На дорогах скользко!
Днем: Облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег отходят в первой половине дня с юга Эстонии в юго-восточном направлении, местами метель. В то же время, начиная с северных районов, вероятность осадков уменьшится и на небе прояснится. Ветер северо-западный, северный 6-11, порывами 14, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -4..+1, во второй половине дня понизится повсеместно ниже 0°C. На дорогах скользко!
Понедельник, 03.01:
Ночью: В начале ночи более ясная погода, после полуночи, начиная с запада, облачность постепенно уплотнится, и утром на островах пройдет снег, область осадков далее будет распространяться на материк, позёмок. Ветер западных направлений 2-8 м/с, на побережье порывами до 12 м/с, на островах утром повернёт к южному и усилится 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -2..-7, во внутренних районах материка -8..-13, при длительных прояснениях до -18°C.
Днем: Облачно. Пройдёт снег, местами метель. На островах осадки также и мокрый снег, опасность гололёда. Ветер юго-восточный и южный 4-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -3..-9, на островах до +1°C.
Вторник, 04.01:
Ночью: Облачно. Во многих местах снег, метель, на островах и западном побережье также мокрый снег и дождь, опасность гололеда. Ветер юго-восточный, на островах западной четверти ветер 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..-8, на островах и западном побережье -1..+3°С.
Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь, опасность гололёда. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха в центральной и восточной Эстонии -2..-6, на западе страны -1..+3°C.
Среда, 05.01:
Ночью: Облачно. Во многих местах снег, на островах и западном побережье мокрый снег и дождь, опасность гололёда. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-6, на островах и западном побережье 0..+3°C, к утру повысится.
Днем: Облачно. Во многих местах снег и мокрый снег, во второй половине дня, начиная с запада, осадки постепенно перейдут в дождь, опасность гололёда. Ветер южной четверти 3-9, на островах во второй половине дня порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.