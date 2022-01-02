Осторожно! В начале недели на дорогах ожидается гололед

Понедельник, 03.01:

Ночью: Облачно. На востоке страны во многих местах пройдёт снег, в центральной и западной Эстонии дождь и мокрый снег, возможен также и ледяной дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер южной четверти 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..-6, на островах до +2°С. Опасность гололёда!

Днем: Облачно. В центральной и восточной Эстонии пройдёт снег и мокрый снег, на западе — дождь, возможен ледяной дождь. Туман, опасность гололёда! Ветер южной четверти, на островах западный ветер 2-8, на северном побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах и западном побережье +1..+3°С.

Вторник, 04.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег, на востоке Эстонии также и снег, опасность гололёда. Ветер южной четверти 3-9, утром на Хийумаа и Сааремаа юго-западный ветер порывы до 14 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -5..+1, на островах и западном побережье 0..+4°C.

Днем: В первую половину дня облачно. Дождь и мокрый снег, в восточных районах также и снег, опасность гололёда. Во второй половине дня, начиная с островов, с прояснениями и вероятность выпадения осадков незначительная. Ветер повернёт повсеместно к юго-западному 4-10 , во второй половине дня на Хийумаа и Сааремаа порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Среда, 05.01:

Ночью: До полуночи погода с прояснениями, после полуночи облачно. С юга, начнёт распространяться снегопад, и утру достигнет севера Эстонии. На островах и материке в южной части возможен также и мокрый снег. Ветер южной четверти 3-9 м/с, на юге страны рано утром повернёт к северной четверти. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов и утром также в южной части материка до +1°С.

Днем: Облачно, на западе и юге Эстонии с кратковременным прояснением. Во многих местах снег, на островах и юге Эстонии также и мокрый снег. Местами гололёд. Ветер переменного направления 1-7 м/с, вечером в районе Рижского залива ветер южной четверти 5-12 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.