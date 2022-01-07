Погода на выходных: в ночь на субботу синоптики обещают трескучие морозы!

Суббота, 08.01

Ночью: Облачно с прояснениями. Под утро зона осадков в виде снега достигнет западных островов и далее распространится на восток. Ветер переменных направлений слабый, на западных островах преимущественно юго-восточный ветер 2-8, порывы до 13 м/с. Температура воздуха -10..-15, местами до -20, на островах и западном побережье -2..-8°С, после полуночи, начиная с юго-запада, постепенно повысится.

Днем: Переменная облачность. В первой половине дня снег во многих местах, метель, после полудня осадки поредеют. Ветер северо-западный, западный 3-8, порывы 12, на побережье 7-13, порывы до 18 м/с, во второй половине дня ослабеет и к вечеру станет переменных направлений. Температура воздуха -3..-8, местами на побережье 0..-2°C вечером быстро понизится.

Воскресенье, 09.01

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, на побережье островов и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8, в начале ночи в районе Рижского залива порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и местами на побережье 0..-1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на побережье островов и мокрый снег, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер перейдет от южных направлений к восточным 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Понедельник, 10.01

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -3..-9°С.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..-7°С, во второй половине дня понизится.

Вторник, 11.01

Ночью: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 1-7 м/с, утром усилится. Температура воздуха -10..-15, местами до -18, на островах и кое-где на побережье -3..-8°С.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Южный ветер усилится 5-11, на побережье порывы 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -10..-14, на западе -2..-8, на островах повысится около 0°С.