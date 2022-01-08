В воскресенье ожидается мокрый снег, на дорогах возможен гололед

Облачно. Снег, на островах и мокрый снег. Местами туман. Ветер южных направлений 3-8, в районе Рижского залива 5-10, порывы 12-15 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах и -2..+1°С.

Днём: Облачно с отдельными прояснениями. Во многих местах снег, на островах и мокрый снег, опасность гололеда. Ветер переменный 1-7 м/с, в районе Рижского залив южный, юго-западный ветер 5-9, порывы 12, в первой половине дня до 15 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами до +1°С.