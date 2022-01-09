На предстоящей неделе ожидается лютый мороз: температура опустится до -20

Понедельник, 10.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, на островах возможен и мокрый снег, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер перейдет к северо-восточному 2-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7°С, во второй половине дня понизится.

Вторник, 11.01:

Ночью: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер в начале ночи северо-восточный 2-8, потом переменный 1-6 м/с. Температура воздуха -10..-15, местами до -18, на островах и кое-где на побережье -4..-9°С.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 3-9, вечером на северо-западном побережье юго-западный ветер порывы до 13 м/с. Температура воздуха -9..-14, на островах и местами на побережье -3..-8°С, во второй половине дня понизится.

Среда, 12.01:

Ночью: Облачность увеличится. После полуночи на островах пойдет снег, метель, утром снег распространятся на восток, на островах перейдет в дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный усилится 4-10, на побережье порывы 13-15 м/с. Температура воздуха в начале ночи -12..-17, местами -20, на островах и западном побережье -4..-10°С, после полуночи, начиная с запада, повысится.

Днем: В основном облачно. Во многих местах снег, метель, на западе Эстонии дождь и мокрый снег. Опасность гололеда. Во второй половине дня, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер преимущественно юго-западный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, во второй половине дня на островах перейдет к западному. Температура воздуха повысится на западе Эстонии 0..+3, на востоке -3..-8°С, к вечеру повысится.

Четверг, 13.01: