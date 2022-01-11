Сегодня и завтра в Эстонии ожидаются морозы(1)
Как прогнозируют синоптики, сегодня и завтра в Эстонии будет морозно, после чего заметно потеплеет.
Вторник, 11.01:
Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный и восточный 1-6 м/с. Температура воздуха -10..-15, при длительных прояснениях до -18, на побережье островов местами -6°С.
Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с, вечером на северо-западном побережье южный и юго-западный порывами до 13 м/с. Температура воздуха -9..-14, на островах и местами на побережье -5..-9°С.
Среда, 12.01:
Ночью: Начиная с запада, облачность уплотнится. После полуночи на островах пойдет снег, метель. Утром снегопад распространится на материк, на островах осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Южный и юго-западный ветер усилится 4-10, на побережье порывами 13-15 м/с. Температура воздуха -12..-18, при длительных прояснениях местами до -23, на островах западной Эстонии и местами на побережье -4..-10°С, после полуночи, начиная с запада, повысится.
Днем: В основном облачно. Во многих местах снег, метель, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь. Опасность гололеда! Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится на западе Эстонии до 0..+3°C, на востоке Эстонии -3..-9°С, к вечеру повыситсяи на востоке.
Четверг, 13.01:
Ночью: Облачно с прояснениями. На севере и востоке Эстонии местами пройдут дождь, мокрый снег и снег. Гололед! Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 14, на побережье до 18 м/с, к утру западный, северо-западный ветер и немного ослабеет. Температура воздуха -2..+3, на побережье островов к утру повысится до +5°С.
Днем: Переменная облачность. Местами возможен дождь и мокрый снег. Гололед! Ветер западный и северо-западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.
Пятница, 14.01:
Ночью: Облачно с прояснениями. После полуночи, начиная с севера Эстонии, пойдет дождь и мокрый снег, осадки распространятся через материк в южном направлении, утром на северо-восточном побережье добавится и снег. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 15, на побережье 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдет мокрый снег и снег, в первой половине дня в южной Эстонии также и дождь. Ветер преимущественно северо-западный 8-12, порывами 17, на побережье 10-16, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 0..+4°C, после обеда понизится.
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