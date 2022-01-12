НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Погода спокойной не будет, готовимся к шторму!

Четверг, 13.01

Ночью: В основном облачная погода, утром на западе Эстонии с прояснениями. Местами пройдёт снег, мокрый снег также и дождь. Опасность гололёда! Ветер западный и юго-западный 6-12, порывы до 15, на побережье до 18 м/с. В начале ночи температура воздуха на западе Эстонии +1..+4, на востоке Эстонии 0..-4, утром в восточной части повысится выше 0°С, на островах до +5°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт слабый дождь и мокрый снег. На дорогах опасность гололёда! Ветер юго-западный, западный 6-12, в прибрежных районах западный и северо-западный порывами 15-18 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.

Пятница, 14.01

Ночью: Облачность увеличится. Начиная с севера Эстонии, пойдет дождь и мокрый снег, далее осадки будут распространяться через весь материк. Усилится западный и северо-западный ветер 7-12, порывами 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. В первой половине дня местами мокрый снег и снег, во второй половине дня преимущественно без осадков . Ветер северо-западный 8-13, порывами 18, на островах и побережье 14-18, порывами 27 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -1.+3°C, после обеда понизится.

Суббота, 15.01

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков, до полуночи только на западе Эстонии местами возможен слабый снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-12, порывами 15, на островах и побережье до 21 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье 0..+2°С. Дороги станут скользкими!

Днем: Малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 5-11, порывы 15, на островах и побережье в первой половине дня до 18 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 0..-2, на островах и западном побережье 0..+2°С, во второй половине дня повсеместно понизится. Опасность гололёда!

Воскресенье, 16.01