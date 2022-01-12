НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Погода спокойной не будет, готовимся к шторму!
Четверг, 13.01
Ночью: В основном облачная погода, утром на западе Эстонии с прояснениями. Местами пройдёт снег, мокрый снег также и дождь. Опасность гололёда! Ветер западный и юго-западный 6-12, порывы до 15, на побережье до 18 м/с. В начале ночи температура воздуха на западе Эстонии +1..+4, на востоке Эстонии 0..-4, утром в восточной части повысится выше 0°С, на островах до +5°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт слабый дождь и мокрый снег. На дорогах опасность гололёда! Ветер юго-западный, западный 6-12, в прибрежных районах западный и северо-западный порывами 15-18 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.
Пятница, 14.01
Ночью: Облачность увеличится. Начиная с севера Эстонии, пойдет дождь и мокрый снег, далее осадки будут распространяться через весь материк. Усилится западный и северо-западный ветер 7-12, порывами 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. В первой половине дня местами мокрый снег и снег, во второй половине дня преимущественно без осадков . Ветер северо-западный 8-13, порывами 18, на островах и побережье 14-18, порывами 27 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -1.+3°C, после обеда понизится.
Суббота, 15.01
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков, до полуночи только на западе Эстонии местами возможен слабый снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-12, порывами 15, на островах и побережье до 21 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье 0..+2°С. Дороги станут скользкими!
Днем: Малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 5-11, порывы 15, на островах и побережье в первой половине дня до 18 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 0..-2, на островах и западном побережье 0..+2°С, во второй половине дня повсеместно понизится. Опасность гололёда!
Воскресенье, 16.01
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с, после полуночи на островах и побережье усилится юго-западный до 10, порывами 15 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -3..+1, на материковой части -4..-9°С.
Днем: Облачность увеличится. Начиная с островов, осадки в виде дождя и мокрого снега будут распространяться через материк, увеличится опасность гололёда, на материковой части пойдёт снег и возможна метель. Ветер юго-западный 5-10, порывы 13, на островах и побережье 16 м/с. Температура воздуха повысится 0..+3°С, на востоке Эстонии 0..-2°С.
В понедельник циклон наберет силу, скорость ветра может стать штормовой. Осадки (снег с дождем, в начале ночи и дождь) будут более обильными, температура немного выше нуля. К утру осадки перейдут в снег, ожидается метель, температура упадет ниже нуля. На дорогах — плохая видимость, опасность гололёда!
Ко вторнику буря закончится, погода станет более прохладной. Но в среду она вновь смягчится, с запада придут более теплые и влажные воздушные массы.
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