Общая картина зловещая: нас ждут температурные качели на выходных и снежный шторм в понедельник

По словам синоптика Кайро Кийтсака, уже сейчас сила ветра в Эстонии местами достигает штормовых значений. Но в начале недели ситуация еще более ухудшится.

"С напряжением мы следим за еще более сильным штормом, который может обрушиться на Эстонию в понедельник", - написал Кийтсак сегодня в социальных сетях.

"Некоторые модели показывают сейчас, что к понедельнику сила северо-западного ветра на море порывами достигнет 30 метров в секунду", - сообщил метеоролог и добавил, что вероятность порывов ветра на море и в Западной Эстонии силой более 25 метров в секунду составляет выше 75%.

"Цифры могут еще изменится, впереди еще пару дней, но общая картина в любом случае зловещая. Сильный ветер будет сопровождаться метелью", - предупредил Кийтсак.

Суббота, 15.01

Ночью: Небольшая и переменная облачность. До полуночи местами кратковременный снег, на западе Эстонии и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-12, порывами 15, на побережье 21, на островах в начале ночи до 23 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье 0..+2°С. Дороги станут скользкими!

Днем: Малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 5-11, порывы 14, на островах и побережье до 18 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 0..-2, на островах и западном побережье 0..+2°С, во второй половине дня повсеместно понизится. На дорогах скользко!

Воскресенье, 16.01

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с, утром на островах и побережье усилится юго-западный ветер до 10, порывами 15 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -3..+1, в континентальной части -5..-11°С.

Днем: Облачность увеличится. На островах пойдет дождь и мокрый снег, осадки распространятся на восток, возрастет опасность гололёда, в материковой части будет так же снег и метель. Юго-западный ветер постепенно усилится, его скорость составит 6-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха повысится до 0..+3°С, на востоке Эстонии еще до -2°С.