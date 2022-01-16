На Эстонию надвигается очень сильный шторм

”В понедельник (17.01) ожидается шторм. По юго-западному и западному краю активной области пониженного давления вместе со штормовыми северо-западными и северными ветрами придет и более холодная воздушная масса. Сильные порывы ожидаются и в центральной части. Подготовка начнется уже завтра (16.01), когда юго-западный ветер начнет постепенно увеличиваться. На островах пойдет мокрый снег и дождь, осадки распространятся по всему материку, во внутренней части страны выпадет снег и начнется метель”, — сообщил синоптик Кайро Кийтсак.

Его прогноз подтверждают и метеорологи pogoda.ee. По их данным, в воскресенье днем облачность увеличится. На островах пойдет дождь и мокрый снег, осадки распространятся на восток, возрастет опасность гололёда, в материковой части будет так же снег и метель. Юго-западный ветер постепенно усилится 7-12, порывы 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха повысится до 0..+3°С.

Понедельник, 17.01:

Ночью: Облачно с прояснениямию Снег, мокрый снег и дождь, местами метель. Юго-западный, западный ветер 5-11, порывы 15 м/с, после полуночи на короткое время ослабеет, к утру на сотровах перейдет к северо-западному и усилится 15-20, порывы 28-32 м/с. Температура воздуха понизится до -1..-5, на островах до +1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и метель. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся. Северо-западный, северный ветер 8-13, порывы 20, на островах и побережье 15-20, порывы до 30 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах до +2°С, во второй половине дня понизится.