На Эстонию обрушился шторм. Метеорологи повысили уровень опасности, возникли перебои в авиасообщении

Если вчера в стране был объявлен желтый уровень опасности, то к настоящему моменту он поднят до оранжевого. Это означает, что погодные условия опасные, наблюдаются необычные природные явления. Людям следует быть бдительными, следить за прогнозом погоды и следовать всем рекомендациям представителей власти.

Сильный шторм привел в первой половине дня к перебоям в авиасообщении. Так, два самолета не смогли приземлиться в Таллиннском аэропорту и были вынуждены какое-то время кружить в воздухе в ожидании улучшения условий. Ближе к полудню ситуация стала лучше и, по сообщению аэропорта, летный график в ближайшее время нормализуется. Тем не менее, пассажирам рекомендуется на всякий случай отслеживать информацию на сайте аэропорта.

Согласно прогнозу, в понедельник днем будет облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег и метель. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся и облачность рассеется. Ветер повернёт повсеместно к северо-западному, северному 8-14, порывы 23, на островах и побережье 15-20, порывы 30 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -3..+1, во второй половине дня понизится.

Вторник, 18.01:

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. На островах более облачно, местами снег и метель. Северо-западный, северный ветер 7-12, порывы 18, на островах и побережье 11-16, порывы до 23 м/с, после полуночи немного ослабеет. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов до +1°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер 5-11, на побережье порывы 15 м/с , во второй половине дня ветер ослабеет и повернёт к западной четверти 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье островов до +2°С, к вечеру понизится.

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