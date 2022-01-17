Шторм в Эстонии: как обезопасить себя во время непогоды

Утром шторм сильнее всего бушевал в Западной-Эстонии, но в течение дня он распространится и на материк. ”С поздней ночи и до утра спасатели выезжали ликвидировать последствия шторма пару десятков раз, больше всего вызовов было из-за упавших деревьев”, — сказала ответственная дежурная Спасательного департамента Туули Ряйм.

”Если сейчас сильный ветер в основном в западной части страны, то, согласно прогнозу, он переместится и на материк. Государственная метеослужба присвоила вторую степень опасности. Это означает, что погода сейчас опасная, и нужно быть осторожным и готовиться к последствиям шторма. Сильный ветер может поломать деревья, из-за чего перекроются дороги, а также может отключиться электричество на какое-то время”, — добавила дежурная.

Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.

Перед штормом:

Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.

Запаркуйте машину под крышу или в гараж.

Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.

Заправьте в машину полный бак топлива.

Во время шторма:

Оставайтесь в помещении.

Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следить за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.

Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, тогда позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

Если пропадёт электричество:

Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.

При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.

Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.

Поинтересуйтесь всё ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.