Прогноз до конца недели: морозы возвращаются — доставайте шубы!

Четверг, 20.01:

Ночью: Облачно, пройдут дождь и мокрый снег, на юго-востоке Эстонии также снег. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15, на островах и западном побережье до 20 м/с, утром на островах ветер развернется к северо-западному, северному направлению и усилится. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Преимущественно облачно. Пройдут мокрый снег и снег с метелью. Ветер преимущественно южной четверти 3-9, порывами 13 м/с, на западе Эстонии порывы северо-западного, северного ветра будут достигать 15 м/с, на островах и западном побережье -14-19, порывами до 28 м/с, вечером ветер постепенно усилится и в материковой части страны. Температура воздуха -1..+1°С, во второй половине дня понизится.

Пятница, 21.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами снег с метелью. Cеверо-западный, северный ветер усилится в материковой части страны до 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами 23, до полуночи на западном побережье островов до 27 м/с. Температура воздуха -1…-7, на побережье островов до +1°C.

Днем: В западной Эстонии переменная облачность и в основном без осадков. На востоке страны будет облачно и временами ожидается снег с метелью. Ветер северный, северо-западный 8-13, порывами 17, на островах и побережье до 22 м/с. Температура воздуха 0…-5°C.

Суббота, 22.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, кое-где с метелью. Ветер северный, северо-западный 5-10, порывами 14, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха -2…-6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В центральной и восточной Эстонии временами пройдет снег, возможна метель. Bетер северной четверти 5-10, в первой половине дня на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1…-5°C.