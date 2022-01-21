По всей Эстонии с утра метель, на Северо-Востоке выпадет до 18 см снега. Что нас ждет в выходные?

Государственные шоссе по всей Эстонии преимущественно покрыты снегом. Снег не идет только в отдельных местах в Юго-Восточной и Западной Эстонии, но и в этих регионах дорожные покрытия в снегу или во льду.

Самый плотный снегопад рано утром был в Северо-Восточной Эстонии, где за день предсказывают до 18 см снега.

Утром повсеместно облачная погода. Идет снег и метет метель, на островах и в Северо-Западной Эстонии снегопад редеет. Дует северный и северо-западный ветер 6-11, порывами 15-17, на островах и на побережье 10-15, порывами 18-25 м/с.

Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие три дня от pogoda.ee:

Суббота, 22.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и метель. Ветер северный, северо-западный 5-12, порывами 14, на островах и побережье до 20 м/с, после полуночи постепенно ослабеет. Температура воздуха -2..-7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег, возможна метель. Bетер северных направлений 4-10, в первой половине дня на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..-5°C.

Воскресенье, 23.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Северный ветер перейдет к юго-западному 2-8 м/с. Температура воздуха -7..-13, на западном побережье кое-где -3..-6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, возможна метель. Юго-западный, южный ветер постепенно усилится 4-10, во второй половине дня на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха повысится до -2..-7, на островах до +1°С.

Понедельник, 24.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. После полуночи на западе Эстонии во многих местах снег, мокрый снег, на островах и дождь. Возрастет опасность гололеда. Юго-западный, южный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах до +1°С, к утру повысится.

Днем: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, начиная с запада, осадки перейдут в дождь. Опасность гололеда. Юго-западный, южный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха повысится 0..+4, на востоке еще до -2°С.