Сегодня будет тепло и солнечно, но скоро погода испортится(2)
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня будет тепло и солнечно, но уже совсем скоро погода испортится.
Сегодня днем облачность, начиная с севера, постепенно рассеется. В первой половине дня местами небольшие осадки. Возможен гололед, местами сохранится туман. Ветер повернет повсеместно на северо-западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -2..+3°C, вечером повсеместно опустится ниже -5°С. Дороги будут скользкими!
Среда, 26.01:
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. В начале ночи ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, после полуночи ветер западных направлений ослабеет до 1-7 м/с. Температура воздуха -6...-12, местами до -15, на островах и западном побережье 0...-5°C.
Днем: Облачность уплотнится. Около полудня зона осадков в виде снега достигнет островов и после обеда медленно распространится на материк, местами метель. На островах осадки постепенно перейдут в мокрый снег и дождь, возможен гололёд! В первой половине дня ветер западной четверти 3-9 м/с, около полудня, начиная с островов, юго-западный, южный ветер усилится до 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -1...-6, на островах и западном побережье 0...+3°C.
Четверг, 27.01:
Ночью: Облачно, пройдёт снег, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь, местами метель. В начале ночи ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи, начиная с островов, постепенно развернётся к юго-западному, западному и ослабеет до 2-8 м/с. Температура воздуха в центральной и восточной Эстонии -2...-6, на западе -1...+3 °C, утром повысится. На дорогах скользко!
Днем: Облачно, на островах в первой половине дня облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег постепенно распространятся на восток, а к островам во второй половине дня подойдет новая зона осадков в виде мокрого снега и дождя, которая вечером распространится на материк, и осадки перейдут в снег. Ветер юго-западный, западный 2-8, на северо-восточном побережье в первой половине дня южный, юго-восточный ветер порывами 12 м/с, после обеда, начиная с островов, ветер развернется к южному, юго-восточному. Температура воздуха -1...+3°С, во второй половине дня понизится. На дорогах скользко!
Пятница, 28.01:
Ночью: Облачно, во многих местах снег и мокрый снег, в прибрежных районах метель, на островах в начале ночи также и дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9, на побережье порывами 12, на островах до 15 м/с. Температура воздуха -3...+1°С. На дорогах скользко!
Днем: Облачно с прояснениями. Временами снег, на островах в первой половине дня также мокрый снег, во многих местах метель. К вечеру небо прояснится и осадков станет меньше. Ветер преимущественно северо-западный 5-12, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха -3...+1°С, после обеда понизится. На дорогах скользко!