Сегодня будет тепло и солнечно, но скоро погода испортится

Среда, 26.01: Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. В начале ночи ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, после полуночи ветер западных направлений ослабеет до 1-7 м/с. Температура воздуха -6...-12, местами до -15, на островах и западном побережье 0...-5°C. Днем: Облачность уплотнится. Около полудня зона осадков в виде снега достигнет островов и после обеда медленно распространится на материк, местами метель. На островах осадки постепенно перейдут в мокрый снег и дождь, возможен гололёд! В первой половине дня ветер западной четверти 3-9 м/с, около полудня, начиная с островов, юго-западный, южный ветер усилится до 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -1...-6, на островах и западном побережье 0...+3°C.

Четверг, 27.01:

Ночью: Облачно, пройдёт снег, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь, местами метель. В начале ночи ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи, начиная с островов, постепенно развернётся к юго-западному, западному и ослабеет до 2-8 м/с. Температура воздуха в центральной и восточной Эстонии -2...-6, на западе -1...+3 °C, утром повысится. На дорогах скользко!

Днем: Облачно, на островах в первой половине дня облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег постепенно распространятся на восток, а к островам во второй половине дня подойдет новая зона осадков в виде мокрого снега и дождя, которая вечером распространится на материк, и осадки перейдут в снег. Ветер юго-западный, западный 2-8, на северо-восточном побережье в первой половине дня южный, юго-восточный ветер порывами 12 м/с, после обеда, начиная с островов, ветер развернется к южному, юго-восточному. Температура воздуха -1...+3°С, во второй половине дня понизится. На дорогах скользко!