Прогноз на выходные не радует: в ночь на субботу сильно похолодает, а затем погода напрочь испортится

Суббота, 29.01

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи на востоке Эстонии местами снег. Ветер северо-западный 4-10, в начале ночи на побережье порывами до 15 м/с, к утру повернёт к западному, юго-западному. Температура воздуха -5..-11, местами до -14, на побережье островов 0..-4°С.

Днем: Начиная с запада облачность уплотнится. Около полудня на островах начнётся снег и распространится дальше на материк, метель, вечером осадки станут сильнее, на островах также мокрый снег и дождь. Ветер южный, юго-западный, на материке повернёт к юго-восточному и усилится 7-13, порывы 15, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха повысится во второй половине дня 0..-5, на островах и западном побережье до 0..+2°С.

Воскресенье, 30.01

Ночью: Облачно. На востоке Эстонии снег и мокрый снег, местами метель, на западе Эстонии мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный, на островах юго-западный 7-13, порывы 16, на побережье до 20 м/с, после полуночи перейдёт в южной Эстонии к юго-западному, на островах и западном побережье кратковременно ослабеет и к утру перейдет к северо-западному. Температура воздуха на западе Эстонии 0..+3, на востоке -1..-4°С, к утру повысится.

Днем: Облачно, с единичными прояснениями. В первой половине дня мокрый снег и дождь, местами также и снег, в течение дня осадки повсеместно перейдут в снег. На востоке Эстонии ветер восточной четверти 3-9, на западе страны северо-западный, северный ветер усилится до 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-16, порывы 25 м/с. Температура воздуха -1..+2°С, во второй половине дня понизится.

Понедельник, 31.01

Ночью: Облачно. Снег и метель. Ветер северный, северо-западный 5-10, порывы 14, на островах в начале ночи 12-15, порывы 20 м/с. Температура воздуха -2..-6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и метель. Ветер северо-западный, северный 5-12, на островах и побережье порывы до 17 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -2..-6°С.