Неделя начнется снегопадом, метелью и похолоданием

Понедельник, 31.01

Ночью: Облачно. Снег, на западе Эстонии метель. В восточных уездах ветер северных направлений 4-9 м/с, в западной части северный ветер 6-11, порывы 15, на побережье 9-14, порывы до 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -1..-6°С.

Днем: Облачно. Снег, на побережье метель. Ветер северных направлений 4-10, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -1..-4°С.

Вторник, 01.02

Ночью: Облачно. Временами снег. Ветер северных направлений ослабеет 2-8, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -3..-7°С.

Днем: Облачно. Временами снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-6°С.

Среда, 02.02

Ночью: В основном облачно. Во многих местах снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -7..-14, на островах и северо-востоке -3..-6°С.

Днем: Облачно. Местами снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье местами до -2°С.

Четверг, 03.02

Ночью: Облачно. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -7..-13, на побережье местами до -4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер перейдет к южным направлениям 2-8 м/с. Температура воздуха -4..-8, на побережье местами до -2°С.