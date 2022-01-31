Осторожно! Дороги скользкие, в некоторых местах непроходимые из-за снегопада

Ранним утром большинство главных и второстепенных дорог страны покрыты снегом. Наблюдается гололед, то есть дорожной покрытие скользкое.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем будет облачно. Снег, на побережье метель. Ветер северных направлений 4-10, на побережье порывы до 13-15 м/с, вечером постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..-4°С.

Вторник, 01.02:

Ночью: Облачно. Временами снег. Ветер северных направлений ослабеет 2-8, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -3..-7°С.

Днем: Облачно. Временами снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-6°С.

Среда, 02.02:

Ночью: В основном облачно. Во многих местах снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -7..-14, на островах и северо-востоке -3..-6°С.

Днем: Облачно. Местами снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье местами до -2°С.

Четверг, 03.02:

Ночью: Облачно. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -7..-13, на побережье местами до -4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер перейдет к южным направлениям 2-8 м/с. Температура воздуха -4..-8, на побережье местами до -2°С.

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