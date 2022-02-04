На выходных - снова сильный ветер, снегопад, метель и гололед. Будьте внимательны на дорогах!(3)
Ветер и метель начнутся уже в пятницу вечером, в основном на островах и побережье Эстонии. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в предстоящие выходные ожидаются сильные снегопады, в связи с чем дорожные условия будут сложными. Согласно прогнозу, за пару дней может выпасть более 15 сантиметров снега, а сильный ветер будет способствовать возникновению снежных заносов на дорогах. В субботу вечером рекомендуется избегать поездок на автомобиле.
“Согласно прогнозу, сегодня в полночь начнется обильный снегопад, который продлится до вечера субботы. Может выпасть до 15 сантиметров мокрого снега, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — Возможны метели и ухудшение видимости, а перепады температур могут привести к обледенению дорог”.
Водителям стоит быть терпеливыми, выбирать подходящую скорость движения и стиль вождения. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, она может быть меньше максимально допустимой скорости. При движении по заснеженным дорогам важно соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров.
Город продолжает заниматься вывозом снега. После снежной бури на прошлых выходных из города вывозится 16 000 кубометров снега в день, что можно сопоставить с размером здания Ратуши.
Предприятия по уборке улиц, являющиеся договорными партнерами города Таллинна, находятся в состоянии повышенной готовности со всей имеющейся уборочной техникой и дополнительной техникой для вывоза снега. Партнеры города и муниципальное подразделение по обслуживанию готовы задействовать в общей сложности до 120 единиц различной снегоуборочной техники. Тем не менее, в сложных погодных условиях работы по обслуживанию улиц могут занимать больше времени и быть менее эффективными. Учитывая эти обстоятельства, дорожные условия могут быть сложными.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости. Осуществлять противогололедную обработку тротуаров необходимо не только по утрам, но и по необходимости во время снегопада.
С вопросами по поводу уборки улиц можно обращаться в Таллиннский департамент муниципальной полиции по телефону 14410.
Смотрите прогноз от pogoda.ee.
Суббота, 05.02:
Ночью: Облачно. Снег и метель, на островах и западном побережье также мокрый снег, дождь и гололед. Ветер юго-восточный и южный 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-14, порывы до 21 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -4..-10, на западе -4..+2°С.
Днем: Облачно. На востоке Эстонии снег, местами метель. На западе в основном мокрый снег, гололёд, вечером осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер юго-восточный, южный, начиная с запада развернётся постепенно на юго-западный и западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 0..-5, на западе 0..+2°С.
Воскресенье, 06.02:
Ночью: Облачность рассеется.На востоке Эстонии в начале ночи местами пройдёт снег. К утру облачность снова уплотнится и к островам подойдёт зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которая распространится на запад материка, где осадки перейдут в снег, местами метель. Ветер юго-западный и западный 4-10, утром на островах усилится южный и юго-западный ветер 7-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов местами до +1..+3°С.
Днем: Облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся через материк на восток, метель. На островах и местами на побережье также дождь. Местами гололед. Вечером на западе Эстонии осадки прекратятся и облачность постепенно поредеет. Ветер южный, юго-западный 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 8-13, порывы до 18 м/с, после обеда постепенно ослабеет. Температура воздуха 0..+3°С.
Понедельник, 07.02:
Ночью: На востоке Эстонии облачно, на западе переменная облачность. Местами небольшой снег и мокрый снег, на побережье также и дождь. Опасность гололёда! Ветер южный и юго-западный 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -1..+1, на западе Эстонии местами -2..-6°С.
Днем: На востоке облачно, на западе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег, на юго-востоке Эстонии возможны более интенсивные осадки. Ветер в первой половине дня южный, юго-западный, во второй половине дня постепенно развернётся на северный и северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.
Вторник, 08.02:
Ночью: Облачно, с отдельными прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов до +1°С.
Днем: Облачно, с отдельными прояснениями. Во второй половине дня на островах начнётся снег и мокрый снег, который к вечеру распространится на материк. Ветер развернётся с западного на юго-западный и южный 4-9, на островах порывами 12 м/с, где поздним вечером развернётся на северо-западный. Температура воздуха -3..+1, на побережье островов до +3°С.
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