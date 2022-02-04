На выходных - снова сильный ветер, снегопад, метель и гололед. Будьте внимательны на дорогах!

Ветер и метель начнутся уже в пятницу вечером, в основном на островах и побережье Эстонии. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в предстоящие выходные ожидаются сильные снегопады, в связи с чем дорожные условия будут сложными. Согласно прогнозу, за пару дней может выпасть более 15 сантиметров снега, а сильный ветер будет способствовать возникновению снежных заносов на дорогах. В субботу вечером рекомендуется избегать поездок на автомобиле.

“Согласно прогнозу, сегодня в полночь начнется обильный снегопад, который продлится до вечера субботы. Может выпасть до 15 сантиметров мокрого снега, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — Возможны метели и ухудшение видимости, а перепады температур могут привести к обледенению дорог”.

Водителям стоит быть терпеливыми, выбирать подходящую скорость движения и стиль вождения. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, она может быть меньше максимально допустимой скорости. При движении по заснеженным дорогам важно соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров.

Город продолжает заниматься вывозом снега. После снежной бури на прошлых выходных из города вывозится 16 000 кубометров снега в день, что можно сопоставить с размером здания Ратуши.

Предприятия по уборке улиц, являющиеся договорными партнерами города Таллинна, находятся в состоянии повышенной готовности со всей имеющейся уборочной техникой и дополнительной техникой для вывоза снега. Партнеры города и муниципальное подразделение по обслуживанию готовы задействовать в общей сложности до 120 единиц различной снегоуборочной техники. Тем не менее, в сложных погодных условиях работы по обслуживанию улиц могут занимать больше времени и быть менее эффективными. Учитывая эти обстоятельства, дорожные условия могут быть сложными.