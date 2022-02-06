То дождь, то снег: чем "порадует" нас погода на предстоящей неделе

Понедельник, 07.02:

Ночью: облачно, на северо-западе Эстонии с отдельными прояснениями. В начале ночи на востоке Эстонии во многих местах снег и мокрый снег. Местами образуется туман. К утру новая область осадков достигнет южной Эстонии. Ветер южной четверти 2-8, на побережье в начале ночи порывы до 12 м/с, утром развернётся на восточную четверть. Температура воздуха -2..+1°С.

Днем: В основном облачно. Зона снега и мокрого снега будет смещаться с южных районов страны в северо-восточном направлении, на островах и северо-западе Эстонии вероятность выпадения осадков небольшая. Преобладает восточной четверти ветер 2-7, после полудня, начиная с запада, повернёт к северному 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Вторник, 08.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии снег, к утру осадки отступят на восток. Ветер северный и северо-западный 5-10, порывами 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -1..-5, на побережье островов до +1°С.

Днем: Облачность уплотнится. В середине дня на островах начнётся мокрый снег и дождь, во второй половине дня зона осадков распространится через материк в восточном направлении и перейдёт в снег. Ветер западной четверти 3-9, во второй половине дня повернёт к юго-западному и южному, вечером на островах перейдёт к северо-западному и усилится порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..-2, на островах и западном побережье 0..+2°С.

Среда, 09.02:

Ночью: Начиная с запада Эстонии небо прояснится. На востоке Эстонии до полуночи снег. В начале ночи на материке ветер южный, юго-западный, начиная с островов, ветер развернётся на западный и северо-западный 3-9, в районе Рижского залива в начале ночи порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..-6, на побережье островов до +1°С.