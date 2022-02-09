НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Весны еще не будет: осадки и температурные кульбиты достанут всех

Четверг, 10.02

Ночью: Облачно. Осадки в виде дождя и мокрого снега распространятся с запада на восток, на востоке Эстонии также и снег. Местами туман и гололед. После полуночи, начиная с запада, облачность постепенно рассеется и осадки прекратятся. Ветер преимущественно юго-западный, западный 5-10, порывы 14, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня на юго-востоке Эстонии местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы 12-15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Пятница, 11.02

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен небольшой снег или мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 4-10, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов до +1°С.

Днем: Переменная облачность. Местами снег и мокрый снег. Ветер преимущественно западный, северо-западный 3-9, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Суббота, 12.02

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье островов местами 0°С.

Днем: Переменная облачность. Вечером местами снег или мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 6-12, на побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Воскресенье, 13.02

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Кое-где метель. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывы 14, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 6-12, порывы 14, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Начало новой недели существенных изменений в характере погоды не принесет.