На выходных нас ждут сильный ветер и мокрый снег

Суббота, 12.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с, к утру повернёт к юго-западному и западному и усилится на островах и побережье. Температура воздуха -2..-8, на побережье островов местами до +1°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Вечером облачно, местами пройдёт снег и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-12, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Воскресенье, 13.02:

Ночью: В основном облачно. Местами снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, на островах и побережье 7-13, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10, порывы 15, на островах и побережье 8-14, порывы 21 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Понедельник, 14.02:

Ночью: Облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег, на материке также и снег. Ветер юго-западный 5-12, на побережье порывы 15, в начале ночи до 18 м/с. Температура воздуха 0..+3, на юго-востоке Эстонии температура воздуха понизится до -2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 4-10, на побережье порывы 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Вторник, 15.02:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 5-12, на побережье порывы 17 м/с. Температура воздуха -1..+3, на островах до +5°С.

Днем: Облачность уплотнится. Во второй половине дня во многих местах небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье 7-13, порывы до 20 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.