Метеослужба вынесла для Эстонии предупреждение первого уровня

Сообщается, что на островах и побережье юго-западный ветер достигнет порывами 20 м/с, после обеда усилится и на внутренней части материка достигнет порывами до 15 м/с.

Предупреждение первого уровня означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Людям следует считаться с этим фактом при планировании своих действий и следить за прогнозом погоды.

Согласно прогнозу, сегодня днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь, вероятность осадков на юго-востоке Эстонии меньше. Ветер юго-западный 7-13, порывами 15-17, на островах и побережье до 22 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -1..+3°С.

Понедельник, 14.02:

Ночью: Облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег, на материке также и снег. Ветер юго-западный 6-11, порывы 15, на островах и побережье в начале ночи до 13, порывы до 20 м/с. Температура воздуха 0..+3, на юго-востоке Эстонии температура воздуха понизится до -2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На севере Эстонии во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-11, на западе Эстонии и побережье порывы 14, на островах 8-13, порывы до 20 м/с. Температура воздуха +1..+3, на островах до +5°С.

Вторник, 15.02:

Ночью: На севере Эстонии облачно с прояснениями, в береговой черте пройдёт дождь и мокрый снег. В южной Эстонии сухая погода с переменной облачностью. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывы 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывы 14, на островах и побережье до 13, порывы до 20 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Среда, 16.02:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт небольшой дождь, в начале ночи на востоке страны мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-12, на побережье порывы 17 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Днем: Облачно с отдельными прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье 7-13, порывы до 20 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.