НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Зима скоро напомнит о себе

Четверг, 17.02

Ночью: Облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 4-9, после полуночи усилится южный, юго-западный ветер 6-12, порывы до 17, в районе Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха 0..+2°С.

Днем: Облачно. Дождь, мокрый снег, вечером и снег. Ветер преимущественно южный, юго-западный 5-12, порывы до 17, в районе Рижского залива до 20 м/с, к полудню ослабеет, во второй половине дня, начиная с островов, перейдет к северо-западному и усилится 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Пятница, 18.02

Ночью: Облачно. Зона осадков в виде снега с метелью постепенно перемещается на восток, после полуночи осадки поредеют. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15, на островах и побережье северо-западный порывами до 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -1..+1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер западный, юго-западный 5-12, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Суббота, 19.02

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи мокрый снег, переходящий в снег, распространится с островов на материк, местами метель. Ветер южных направлений 5-10, после полуночи юго-восточный ветер усилится порывами 15 м/с, на островах 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах до +1°С.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, в первой половине дня также метель, во второй половине дня местами и дождь. Вечером облачность рассеется, и осадки пойдут на убыль. Ветер южных направлений 3-8, порывы 12 м/с, на северном побережье усилится северо-восточный, северный 5-11, на островах во второй половине дня северо-западный ветер 8-13, порывы 18 м/с. Вечером повсеместно перейдет к северо-западному и усилится. Температура воздуха 0..+4°С.

Воскресенье, 20.02