НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Зима скоро напомнит о себе
Четверг, 17.02
Ночью: Облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 4-9, после полуночи усилится южный, юго-западный ветер 6-12, порывы до 17, в районе Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха 0..+2°С.
Днем: Облачно. Дождь, мокрый снег, вечером и снег. Ветер преимущественно южный, юго-западный 5-12, порывы до 17, в районе Рижского залива до 20 м/с, к полудню ослабеет, во второй половине дня, начиная с островов, перейдет к северо-западному и усилится 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.
Пятница, 18.02
Ночью: Облачно. Зона осадков в виде снега с метелью постепенно перемещается на восток, после полуночи осадки поредеют. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15, на островах и побережье северо-западный порывами до 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -1..+1°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер западный, юго-западный 5-12, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.
Суббота, 19.02
Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи мокрый снег, переходящий в снег, распространится с островов на материк, местами метель. Ветер южных направлений 5-10, после полуночи юго-восточный ветер усилится порывами 15 м/с, на островах 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах до +1°С.
Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, в первой половине дня также метель, во второй половине дня местами и дождь. Вечером облачность рассеется, и осадки пойдут на убыль. Ветер южных направлений 3-8, порывы 12 м/с, на северном побережье усилится северо-восточный, северный 5-11, на островах во второй половине дня северо-западный ветер 8-13, порывы 18 м/с. Вечером повсеместно перейдет к северо-западному и усилится. Температура воздуха 0..+4°С.
Воскресенье, 20.02
Ночью: Переменная облачность. Снег, в начале ночи на востоке страны также мокрый снег, местами метель. В начале ночи ветер северо-западный, западный, после полуночи западный, юго-западный 6-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +2°С.
Днем: В первой половине дня облачно с прояснениями, снег. Во второй половине дня облачность рассеется, и осадки прекратятся. Ветер западный, юго-западный 4-10, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.
В начале новой недели очередной циклон принесет в Эстонию снег, снег с дождем и дожди. Ночью температура может опуститься до –5°, днем вновь поднимается ближе к 0°.
Во вторник с северо-запада к нам поступит холодная воздушная масса. А проходящая по Эстонии область низкого давления добавят к прохладной погоде усиливающийся ветер — погода станет зимней, закружат метели.
В среду погоду вновь будет определять гребень высокого давления — день с точки зрения синоптиков будет относительно спокойным и довольно морозным.
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