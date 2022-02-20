Зима возвращается? Следующая неделя обещает быть снежной

Понедельник, 21.02:

Ночью: Переменная облачность, на востоке Эстонии местами небольшой снег. После полуночи, начиная с запада, облачность увеличится и к утру зона со снегом достигнет западных островов. Местами туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, к утру усилится юго-восточный, южный ветер 5-11, на островах порывы до 18 м/с. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов до +1°С.

Днем: Облачно. Зона осадков в виде снега и мокрого снега распространится по всей Эстонии, в южной и западной части во второй половине дня местами дождь. Гололед. Ветер юго-восточный, восточный, в южных уездах к вечеру южный ветер 6-11, порывами 15, на островах и побережье 9-15, порывы до 23 м/с. Температура воздуха повысится до 0..+4°С.

Вторник, 22.02:

Ночью: Облачно. Мокрый снег, дождь, местами снег и метель. Ветер юго-восточный, южный 5-12, порывами 15, на островах и северном побережье перейдет к северо-восточному, северному и усилится 8-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -1...+2°С.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, местами метель, вечером осадков станет меньше. Ветер станет повсеместно северным, северо-западным 4-9, порывы 14, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с, вечером постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..+2°С, во второй половине дня, начиная с северо-запада, постепенно понизится.

Среда, 23.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха -4..-10, на побережье островов до -1°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.