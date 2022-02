Зима возвращается? Следующая неделя обещает быть снежной

Saaremaa põhja- ja keskosa on kaetud lumevaibaga, Kuressaares ja Sõrve poole on loodus sügisene, roheline rohi haljendab, ei märkigi lumest ja lörtsist. Kella kuue ajal hakkas aga ka Kuressaares lund sadama. Esimesed märgid, et kuskil sajab lund, on märgata lumi Kuivastu poolt tulnud autodel. Kaali järv on kuivanud pisikeseks lombiks. TS Laevad töötab Kuivastus talvistes tingimustes, ajutised putkad on kadunud, tõkkepuud endiselt üleval ja kaitööline suunab sõiduki õigele rajale. Kuivastu ja Virtsu vahel sõidab parvlaev Hiiumaa. Tõsisemaid vahejuhtumeid liikluses ei ole olnud.

Foto: Irina Mägi