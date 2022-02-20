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20.02.2022, 21:31

Зима возвращается? Следующая неделя обещает быть снежной

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Saaremaa põhja- ja keskosa on kaetud lumevaibaga, Kuressaares ja Sõrve poole on loodus sügisene, roheline rohi haljendab, ei märkigi lumest ja lörtsist. Kella kuue ajal hakkas aga ka Kuressaares lund sadama. Esimesed märgid, et kuskil sajab lund, on märgata lumi Kuivastu poolt tulnud autodel. Kaali järv on kuivanud pisikeseks lombiks. TS Laevad töötab Kuivastus talvistes tingimustes, ajutised putkad on kadunud, tõkkepuud endiselt üleval ja kaitööline suunab sõiduki õigele rajale. Kuivastu ja Virtsu vahel sõidab parvlaev Hiiumaa. Tõsisemaid vahejuhtumeid liikluses ei ole olnud.
Foto: Irina Mägi
Синоптики обещают не только осадки в виде мокрого снега, но и местами гололед.

Понедельник, 21.02:
Ночью: Переменная облачность, на востоке Эстонии местами небольшой снег. После полуночи, начиная с запада, облачность увеличится и к утру зона со снегом достигнет западных островов. Местами туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, к утру усилится юго-восточный, южный ветер 5-11, на островах порывы до 18 м/с. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов до +1°С.
Днем: Облачно. Зона осадков в виде снега и мокрого снега распространится по всей Эстонии, в южной и западной части во второй половине дня местами дождь. Гололед. Ветер юго-восточный, восточный, в южных уездах к вечеру южный ветер 6-11, порывами 15, на островах и побережье 9-15, порывы до 23 м/с. Температура воздуха повысится до 0..+4°С.

Вторник, 22.02:
Ночью: Облачно. Мокрый снег, дождь, местами снег и метель. Ветер юго-восточный, южный 5-12, порывами 15, на островах и северном побережье перейдет к северо-восточному, северному и усилится 8-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -1...+2°С.
Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, местами метель, вечером осадков станет меньше. Ветер станет повсеместно северным, северо-западным 4-9, порывы 14, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с, вечером постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..+2°С, во второй половине дня, начиная с северо-запада, постепенно понизится.

Среда, 23.02:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха -4..-10, на побережье островов до -1°С.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.

Четверг, 24.02:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7, к утру перйдет к южному и усилится до 10 м/с. Температура воздуха на островах -1..-6, в континентальной части -7..-12, местами до -15°С, к утру повысится.
Днем: Переменная облачность, вечером на побережье местами дождь. Южный, юго-западный ветер усилится 5-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха повысится до 0..+3°С.

Согласно данным портала Gismeteo.ru, солнечная погода порадует жителей Эстонии только на выходных.

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