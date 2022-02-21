Осторожно! По Эстонии распространяются снегопад и метель

Согласно прогнозу метеослужбы, выпавший утром в понедельник на островах Западной Эстонии снегопад в течение дня распространится по всей стране, нарушив видимость. Дождь перейдет в Западной и Южной Эстонии в мокрый снег. Местами осадки будут сильными, возможна гололедица.

Утром юго-восточный ветер усилится на островах Западной Эстонии и побережьях порывами от 10-15 м/с до 23 м/с. Днем ​​юго-восточный ветер достигнет 15 м/с и на материке.

Департамент транспорта предупреждает, что в зоне осадков риск обледенения дорог выше, а сильный ветер может повалить на дороги деревья.

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