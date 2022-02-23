День независимости Эстонии обещает быть теплым

Четверг, 24.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Утром на островах пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 4-10, на островах и западном побережье порывами до 14 м/с, к утру усилится до 5-11, порывами до 15, на побережье - 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -3...-8, на юго-востоке Эстонии до -10, на островах -2...+1°С, к утру повысится до -4...0, на западе Эстонии до +1...+3°С.

Днем: В первой половине дня переменная облачность, после обеда станет облачнее. На западе и севере Эстонии пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 7-12, порывами до 18, на побережье 10-15, порывами до 22 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха повысится до +2...+5°С.

Пятница, 25.02:

Ночью: На востоке Эстонии облачно с прояснениями, без осадков. На западе страны облачно, в начале ночи местами пройдут мокрый снег и дождь, под утро осадки усилятся и распространятся на восток, во внутренних районах ожидается снег. Ветер юго-западный, южный 5-12, порывами 15, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха -1...+2°С.

Днем: Облачно. Пройдут мокрый снег и дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, осадки и облачность поредеют. Ветер южный, юго-западный, на островах также западный 5-12, порывами 15, на побережье 18 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 0...+4°С.

Суббота, 26.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдут снег и мокрый снег, до полуночи также возможен дождь. К утру небо прояснится и осадки прекратятся. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -3...+2°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1...+3°С.

Воскресенье, 27.02:

Ночью: Преимущественно ясная погода. Ветер северный, северо-западный 2-8, в начале ночи порывами 13 м/с, к утру ветер стихнет. Температура воздуха -7...-12, местами -15, на островах и западном побережье -2...-6°С.

Днем: Ясно. Ветер переменный, слабый, на островах и северном побережье - южный, юго-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха -3..+1, на островах до +3°С.