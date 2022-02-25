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25.02.2022, 12:06

На Эстонию надвигается шторм, порывы ветра могут достигать 30 м/с

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Jaanuaritorm Saaremaal 2022, plekkkatus ja mahalangenud puud
Jaanuaritorm Saaremaal 2022, plekkkatus ja mahalangenud puud
Foto: Irina Mägi

Метеослужба распространила штормовое предупреждение второго уровня для Харьюмаа, Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Пярнумаа, передает RusERR.

Согласно прогнозу метеослужбы, юго-западный и западный ветер с островов в пятницу до обеда усилится до 15, с порывами до 23 метров в секунду, а на островах и побережье до 15-22, с порывами до 28, а кратковременно до 31 метра в секунду, сообщает Спасательный департамент.

Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.

Перед штормом:

  • Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.
  • Запаркуйте машину под крышу или в гараж.
  • Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.
  • Заправьте в машину полный бак топлива.

Во время шторма:

  • Оставайтесь в помещении.
  • Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следить за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.
  • Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343.
  • Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, тогда позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

Если пропадёт электричество:

  • Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
  • При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.
  • Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.
  • Поинтересуйтесь всё ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.
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