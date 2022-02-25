На Эстонию надвигается шторм, порывы ветра могут достигать 30 м/с

Согласно прогнозу метеослужбы, юго-западный и западный ветер с островов в пятницу до обеда усилится до 15, с порывами до 23 метров в секунду, а на островах и побережье до 15-22, с порывами до 28, а кратковременно до 31 метра в секунду, сообщает Спасательный департамент.