25.02.2022, 12:06
На Эстонию надвигается шторм, порывы ветра могут достигать 30 м/с(4)
Согласно прогнозу метеослужбы, юго-западный и западный ветер с островов в пятницу до обеда усилится до 15, с порывами до 23 метров в секунду, а на островах и побережье до 15-22, с порывами до 28, а кратковременно до 31 метра в секунду, сообщает Спасательный департамент.
Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.
Перед штормом:
- Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.
- Запаркуйте машину под крышу или в гараж.
- Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.
- Заправьте в машину полный бак топлива.
Во время шторма:
- Оставайтесь в помещении.
- Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следить за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.
- Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343.
- Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, тогда позвоните в Центр тревоги по номеру 112.
Если пропадёт электричество:
- Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
- При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.
- Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.
- Поинтересуйтесь всё ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.