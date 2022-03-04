В ночь на субботу похолодает до -15°! В начале недели обещают снегопады

Суббота, 05.03

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северных направлений 2-7 м/с, к утру ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха -6..-11, местами до -15, на побережье островов до -1°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер перейдет к юго-западному 2-8, вечером на северном побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Воскресенье, 06.03

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 3-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -2..-8, на наветренном побережье -2..+1°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Понедельник, 07.03

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен небольшой снег, на побережье и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, утром северных направлений 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -3..-9, на островах и западном побержье -2..+1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северных направлений 3-10, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 0..+5, на северо-востоке до -2°С.

Вторник, 08.03

Ночью: Облачно с прояснениями. Кратковременные заряды снега. Ветер восточный, северо-восточный 5-12, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха понизится до -6..-11, на островах -2..-5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-12, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-9°С.