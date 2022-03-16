НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Весеннее тепло скоро сменится снегом и метелью

Четверг, 17.03

Ночью: Ясная погода. Местами возможен туман. Ветер южный, юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -2..-8°С, на побережье до +1°С.

Днем: Солнечно. Ветер южный, юго-восточный 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха +4..+9, на побережье местами +2°С.

Пятница, 18.03

Ночью: Ясная, сухая погода. Ветер преимущественно южной четверти 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..-8, на наветренном побережье около 0°C.

Днем: В материковой части погода солнечная, начиная с островов, облачность постепенно уплотнится. Во второй половине дня на островах пойдёт дождь и мокрый снег, вечером в западных районах материка также мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2..+6°C.

Суббота, 19.03

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой снег и мокрый снег, на побережье также дождь, после полуночи, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер западных направлений 1-7 м/с, к утру развернется на островах к северному. Температура воздуха -2..+2, на юго-востоке Эстонии до -5°C.

Днем: Облачность рассеется. Без осадков. Ветер северной четверти, на северном побережье западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха +4..+10, на открытых участках побережья до +2°C.

Воскресенье, 20.03

Ночью: В основном ясная погода. Юго-западный ветер усилится 4-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +2°С.

Днем: Солнечно. Ветер юго-западный, западный 5-11, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха +6..+11, на побережье местами до +3°С.

В начале новой недели погода существенно не изменится. Скандинавский циклон оттеснит область высокого давления к югу, благодаря чему в Эстонии сохранится сухая погода. Лишь ветер на северном побережье станет более порывистым. Температура воздуха по ночам будет опускаться до 0…–5°, днем столбик термометра покажет до +10°, а местами и на пару градусов выше.

В середине недели погоду в Эстонии начнет определять холодный скандинавский антициклон. Ожидается сухая и малооблачная погода, но станет прохладней — дневная температура не превысит +5°.