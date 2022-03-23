НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Весной и не пахнет

В субботу из Лапландии в сторону Карелии будет двигаться область низкого давления и ветер в Эстонии усилится (юго-западный и западный, к утру поменяется на северо-западный), местами до штормового ​​- порывы свыше 20 м/с на материке и свыше 25 м/с на побережье. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+6°, а местами опустится ниже нуля.

В ночь на воскресенье область низкого давления уйдет, ​​после чего в Вирумаа и на Чудском озере начнутся метели. Сильный северо-западный ветер утром ослабеет. Температура воздуха опустится до -5°. Утро солнечное и спокойное. Во второй половине дня с моря придут тучи, но осадков не ожидается до вечера. Температура воздуха около 0°.

В понедельник над Балтийским морем вновь расположится область низкого давления. Ожидаются снег и мокрый снег, сильные порывы ветра. Температура воздуха на большей части территории Эстонии в течение суток будет ниже нуля. Во вторник и среду на фоне повышения атмосферного давления ожидаются снегопады и холодные ночи, днем ​температура воздуха составит 0…–4°.