Весна отменяется? Сегодня в Эстонии ожидается снег и штормовой ветер

Суббота, 26.03:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 8-13, порывами до 21, на островах и побережье 15-20, порывами до 27, на побережье островов со стороны моря до 30 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 1..5, к вечеру понизится ниже 0°C и на дорогах станет скользко.

Воскресенье, 27.03:

Ночью: На западе Эстонии переменная облачность, без осадков. На востоке облачно, снег и метель, к утру осадки прекратятся и облачность рассеется. Ветер северо-западный 7-13, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -1..-7°С.

Днем: Переменная облачность и преимущественно без осадков. Вечером на западе Эстонии облачность уплотнится и пойдет небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с, во второй половине дня западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Понедельник, 28.03:

Ночью: Облачно. Снег, метель, осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Южный, юго-западный ветер усилится 6-12, на островах и побережье порывы 17 м/с, утром ветер перейдет к западному. Температура воздуха -1..-7, на островах 0..+3°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, мокрый снег, вечером местами снег. Западный, северо-западный, вечером в районе Финского залива северный ветер 7-13, на островах и побережье порывы до 18 м/с, вечером немного ослпбеет. Температура воздуха 3..8°С, к вечеру понизится.

Вторник, 29.03:

Ночью: Облачно. Мокрый снег, снег, местами метель. Ветер северо-западный, северный ветер 5-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с, к утру ослпбеет. Температура воздуха понизится до -2..-8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами снег. Ветер северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.