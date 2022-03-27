Зима возвращается! Неделя начнется снегом и метелью. Похолодает до -12°C

Понедельник, 28.03

Ночью: Облачно. Пройдёт снег, местами метель, начиная с островов, осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Опасность гололёда. К утру область с осадками постепенно отойдет к восточным уездам, и на западе страны облачность поредеет. Южный, юго-западный ветер усилится 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, к утру повернёт на островах и побережье к западному. Температура воздуха 0..-4, на островах и западном побережье +1..+4, после полуночи температура воздуха повысится и в восточных уездах выше 0°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, вечером также мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывами 15, на побережье до 13, порывами 18 м/с, во второй половине дня на Хийумаа и северо-западном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Вторник, 29.03

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, в начале ночи также кратковременный мокрый снег, местами метель. Ветер северной четверти 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха понизится до -1..-5, местами до -8°С.

Днем: В основном облачно. Временами небольшой снег. Вечером облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер северной четверти 3-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.

Среда, 30.03

Ночью: Ясная погода, местами с переменной облачностью и единичными кратковременными зарядами снега. Ветер северо-западный и западный 3-9, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -4..-9, местами до -12°C, на островах и западном побережье -3..-1°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 3-9, порывами до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C.

Четверг, 31.03

Ночью: В основном ясная и сухая погода. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -5..-10, местами до -13, на островах и западном побережье -4..-1°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.