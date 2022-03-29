Зима еще вернется — ожидаются снегопады и гололедица

”В последние недели мы могли наслаждаться солнечной погодой, днем температура воздуха была плюсовой. Это дало ощущение, что весна уже совсем близко и зимние вещи можно убирать в шкаф. Однако в ближайшее время в ночные часы ожидается понижение температуры до -6 градусов, днем столбик термометра, возможно, также не поднимется выше нуля”, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг .

”На основных дорогах, по которым курсирует общественный транспорт, для борьбы с обледенением используются хлориды, но особенно внимательным стоит быть на второстепенных улицах, где соли обычно не используются, а циклы обслуживания более продолжительные, — подчеркнул Сульг. — Пешеходные дорожки и тротуары также могут быть скользкими. Партнеры города приступили к весенней уборке на улицах столицы, и многие дороги уже очищены от гранитной крошки, чтобы избавиться от пыли и обеспечить комфортное передвижение пешеходов и велосипедистов”.