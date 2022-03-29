Зима еще вернется — ожидаются снегопады и гололедица(15)
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает о том, что в ближайшие дни дороги и тротуары могут стать скользкими, и призывает участников движения к осторожности. Ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, что в сочетании с минусовой температурой может привести к тому, что дороги и тротуары станут скользкими.
”В последние недели мы могли наслаждаться солнечной погодой, днем температура воздуха была плюсовой. Это дало ощущение, что весна уже совсем близко и зимние вещи можно убирать в шкаф. Однако в ближайшее время в ночные часы ожидается понижение температуры до -6 градусов, днем столбик термометра, возможно, также не поднимется выше нуля”, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.
Сульг добавил, что партнеры города в случае необходимости готовы провести противогололедную обработку улиц.
”На основных дорогах, по которым курсирует общественный транспорт, для борьбы с обледенением используются хлориды, но особенно внимательным стоит быть на второстепенных улицах, где соли обычно не используются, а циклы обслуживания более продолжительные, — подчеркнул Сульг. — Пешеходные дорожки и тротуары также могут быть скользкими. Партнеры города приступили к весенней уборке на улицах столицы, и многие дороги уже очищены от гранитной крошки, чтобы избавиться от пыли и обеспечить комфортное передвижение пешеходов и велосипедистов”.
Водителям, сменившим зимние шины на летние, следует проявлять на дорогах особую осторожность и соблюдать увеличенную дистанцию.