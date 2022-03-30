НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Начало апреля принесет снег и метель

В пятницу из Скандинавии на всю Финляндию, на страны Балтии и западную часть России расширится гребень высокого давления с более сухим воздухом. Он же останется преобладающим в последующие дни вокруг Балтийского моря. Небо безоблачное, погода преимущественно без осадков. Только в воскресенье под влиянием приближающейся со стороны Финляндии ложбины циклона в северо-западной Эстонии будет больше облаков и местами будет идти легкий или мокрый снег.

Ветер тихий, переменчивых направлений. Столбик термометра ночью опустится ниже нуля, днем поднимется ближе к +5°C.

В понедельник в южной части Швеции появится новый циклон, который возьмет направление на Балтийское море. Ветер сменит направление на юго-восточное и слегка усилится. Более частые осадки после обеда будут на островах и в юго-западной Эстонии, а оттуда будут двигаться дальше на северо-восток.

Во вторник воронка продолжит свой путь от моря через Рижский залив на юго-восток. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся по всей Эстонии, и порывистый ветер превратит снегопад в метель.

В среду по краю удаляющегося циклона будут единичные внезапные дожди и спокойный ветер. По ночам будет преобладать температура ниже нуля, в дневное время она станет плюсовой, но не поднимется выше +5°C.

Погода год назад

31-го марта 2021 года температура колебалась между 9,8 (Валга) и 0,6 (Пярну) градусами. Скорость ветра была максимально 10,4 м/с в Валга. Осадков в Йыхви выпало 4,8мм.