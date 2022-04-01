Выходные обещают быть снежными

Суббота, 02.04

Ночью: Ясно или с небольшой облачностью погода. Без осадков. Местами образуется туман. Ветер преимущественно северо-восточный, северный 1-6, на островах порывами до 10 м/с. Температура воздуха -5..-10, местами до -12, в береговой черте до -4°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами возможен кратковременный снег. Ветер преимущественно северной четверти 2-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха -2..+2, на юге Эстонии до +4°C.

Воскресенье, 03.04

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, местами до -13, на побережье местами 0°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт снег, мокрый снег и дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха +1..+6°C.

Понедельник, 04.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег и мокрый снег. Ветер от западного и юго-западного повернёт к южному 3-9, утром на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-6, на побережье местами +2°C.

Днем: В основном облачно. Пройдёт снег, мокрый снег, местами также и дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10, в первой половине дня на побережье порывы 14, в окрестностях Рижского залива до 18 м/с, вечером, начиная с островов, перейдет к западной четверти и ослабеет. Температура воздуха 0..+5°C.

Вторник, 05.04

Ночью: Облачно. Пройдёт снег и мокрый снег, более плотные осадки ожидаются на юге Эстонии. В начале ночи ветер западной четверти 2-8, затем перейдет к северо-восточному, северному 3-9, на островах и в районе Рижского залива до 12, порывы 18 м/с. Температура воздуха 0..-6°C.

Днем: В основном облачно. Пройдёт снег и мокрый снег, после полудня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся. Ветер северной четверти 5-11, на островах и побережье порывы 16 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.