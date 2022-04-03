Весна заставляет себя ждать: потеплеет ли на следующей неделе?

Понедельник, 04.04:

Ночью: Облачность увеличится. Местами снег и мокрый снег. Ветер западных направлений станет южных направлений 3-9, к утру на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и кое-где на западном побережье -1..+3°C.

Днем: В основном облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся с запада на восток, местами возможен и дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы 17, на островах и в районе Рижского залива 9-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха 0..+5°C. На дорогах сложные условия!

Вторник, 05.04:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег, местами и дождь. Ветер преимущественно южный 5-12, порывы до 15, в районе Рижского залива до 20 м/с, утром на островах перейдет к северному, северо-западному. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, после полудня, начиная с запада, осадки пойдут на убыль и облачность рассеется. Ветер повсеместно станет северо-западным 5-12, порывы 15, на островах и побережье до 18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C.

Среда, 06.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, возможна метель. Северо-западный ветер перейдет к юго-западному, западному 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-9, на побережье кое-где 0°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный снег. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..+4°C.

Четверг, 07.04:

Ночью: Облачность увеличится. На юге Эстонии снег. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха на юге Эстонии -1..-5, на севере -5..-9, на побережье островов местами до +1°C.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег и дождь. Юго-восточный, восточный ветер усилится 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 1..4, на юге до 7°C.