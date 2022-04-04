Осторожно! На начавшейся неделе ожидаются зимние погодные условия, дороги будут скользкими

Согласно прогнозу, в понедельник во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также усиление ветра. Во вторник снегопад усилится. В четверг надвигающийся на Эстонию циклон принесет новую порцию дождя, снега и мокрого снега, осадки будут наблюдаться и во второй половине недели. Днем воздух будет прогреваться до двух градусов тепла, ночью температура будет опускаться до -6°C. Дороги станут скользкими.

“Хотя на дорогах города будет осуществляться профилактическая противогололедная обработка, водителям следует оценивать дорожные условия и запастись терпением. Необходимо выбирать подходящую скорость движения и стиль вождения, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, она может быть меньше максимально допустимой скорости. Важно соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров. Водителям, сменившим зимние шины на летние, следует тщательно оценивать дорожные условия и взвешивать необходимость поездки, поскольку в сложившихся условиях движение на летней резине является опасным”.

Тармо Сульг добавил, что пешеходам и велосипедистам также следует сохранять бдительность.

“Дороги могут быть скользкими, а противогололедная обработка пешеходных и велосипедных дорожек, а также тротуаров, может занять до 8 часов. Перед выходом на пешеходный переход следует убедиться в том, что транспортные средства успели остановиться, так как на скользкой дороге тормозной путь автомобилей становится длиннее”, — пояснил Сульг.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров.

С вопросами по поводу уборки улиц можно обращаться в Таллиннский департамент муниципальной полиции по телефону 14410.