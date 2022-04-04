Таллинн проводит исследование об уменьшении влияния жары

Таллиннская горуправа представила на утверждение в горсобрание проект решения, согласно которому Таллинн участвует в длящемся до 2026 года проекте “Способы снижения влияния климатических изменений — KNOWING”, который финансируется в ходе рамочной программы ЕС в области науки и инноваций “Горизонт-2020”.

“Мы хотим снизить риски, вызываемые жаркой погодой, и увеличить способность горожан справляться с ней. В программе картографирование и поиск эффективных способов адаптации к жаре, которые можно было бы впоследствии с успехом реализовать, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Действующие на территории Вяйке-Ыйсмяэ, где проходит исследование, методы снижения влияния жары могут быть применены и в других схожих районах с сопоставимыми условиями, таких как Мустамяэ и Ласнамяэ, где большая площадь имеет твердое покрытие и доля потенциально страдающей от жары части населения сопоставима по количеству”.

Проект основывается на исследовании т.н. островов тепла в Таллинне, которое проводилось в 2014, 2018 и 2021 гг. В рамках анализа картографируются и описываются необходимые меры, применение которых будет эффективно в нашей среде при адаптации к жаркой погоде и которые по окончании проекта можно было бы эффективно претворять в жизнь.

Цель всего проекта — разработать шкалу оценивания взаимовлияния мер адаптации и климатических стратегий, что затрагивает энергию, мобильность, использование земельных участков и зданий, чтобы найти самые эффективные комбинации мер для регионов-образцов. На основании регионов-образцов будут смоделированы с применением искусственного интеллекта конкретные стратегии адаптации, будет зарегистрировано совместное влияние мер и оценено их влияние с привлечением задействованной аффилированной группы.