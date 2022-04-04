В Эстонии ожидается обильный снегопад. Температура упадет до -9°C

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник во второй половине дня зона осадков будет распространятся на восток — пройдет снег, мокрый снег, дождь; температура воздуха — от 0 до +5 градусов. Усилится ветер южного и юго-западного направлений — до 17, а на побережье — до 21 метра в секунду.

В ночь на вторник облачно. Снег, мокрый снег, местами и дождь. Ветер преимущественно южный, юго-восточный 6-12, порывами до 18 м/с, в районе Рижского залива 10-15, порывами 23 м/с, утром на островах развернется на северо-западный. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, местами также дождь. К вечеру, начиная с запада, осадки поредеют, и облачность рассеется. Ветер постепенно развернется во внутренних районах на юго-западный, западный 8-13, порывами 20, на островах и на западном побережье ветер северо-западный, западный 12-17, порывами 25 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Ожидается, что к утру вторника снежный покров составит местами 5-10 см, в Центральной Эстонии может достигнуть 10-15 см. Днем во многих местах осадки продолжатся.

Среда, 06.04

Ночью: Переменная облачность. Местами снег. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы 15, в районе Финского залива до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье кое-где 0°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный снег. Ветер юго-западный, западный 5-12, порывы 15, в районе Финского залива до 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..+3°C.

Четверг, 07.04

Ночью: Облачность увеличится. Около полуночи в районе Рижского залива и на юге Эстонии пойдет снег и мокрый снег, к утру осадки распространятся по всей стране. Ветер южных направлений 3-8, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 0..-5, на севере до -8°C.

Днем: Облачно. Мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки поредеют. Ветер южных направлений 3-9, порывы 14 м/с. Температура воздуха 1..6, во второй половине дня на юге Эстонии до 10°C.

Пятница, 08.04