НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Прояснение было коротким. В четверг обещают снег и ледяной дождь. Когда же потеплеет?

Четверг, 07.04

Ночью: Облачность увеличится. Около полуночи в районе Рижского залива и на юге Эстонии пойдёт снег и мокрый снег, местами возможен ледяной дождь. К утру осадки распространятся по всей стране, на юге Эстонии осадки перейдут в дождь. Ветер в основном южной четверти 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 0..-5°C, на островах до +2°C, под утро, начиная с юга, повысится.

Днем: Облачно с единичными прояснениями. Временами мокрый снег и дождь, в первой половине дня местами также и снег. Ветер южной четверти, на северном побережье также и восточный ветер 3-9, порывами до 12 м/с, вечером на островах ветер немного усилится. Температура воздуха 2..7, в южной Эстонии до 10°C.

Пятница, 08.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с, на островах западной Эстонии к утру повернёт к юго-западному. Температура воздуха 1..7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, местами также и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 6-12, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Суббота, 09.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами мокрый снег и снег, в начале ночи также и дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт как снег и мокрый снег, так и дождь. Вечером осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывы 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 1..6°C.

Воскресенье, 10.04

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдёт дождь и мокрый снег. К вечеру осадки прекратятся и станет преимущественно ясная или с небольшой облачностью погода. Ветер юго-западный, западный 6-11, на побережье порывы 16 м/с. Температура воздуха 2..6°C.