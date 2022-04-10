Наконец весна? Начало недели обещает быть теплым

Понедельник, 11.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами пройдёт небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 4-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдёт дождь. Ветер западной четверти 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье местами 5°C.

Вторник, 12.04:

Ночью: Ночью ясно и небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье местами 0°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами пойдёт слабый дождь. Ветер западный и северо-западный 3-8, после обеда на северном побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 5°C.

Среда, 13.04:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северный и северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +1°С.

Днем: В течение дня, начиная с запада облачность постепенно уплотнится, вечером на островах ожидается дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, вечером на островах повернёт к южному 4-9 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 5°С.

Четверг, 14.04:

Ночью: Облачо с прояснениями. На западе Эстонии во многих местах пойдёт дождь, местами также и мокрый снег. Ветер южной четверти 2-7, на островах и западном побережье 5-10 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье +1..+4, на материковой части в начале ночи 0..-3°С, после полуночи температура воздуха повсеместно повысится.

Днем: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер южной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 5..10, нна южной части материка до 12°С.