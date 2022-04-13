НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Семидневка контрастов: сначала снег с дождем, потом потеплеет до +15°C

Четверг, 14.04

Ночью: Облачность уплотнится и ливневые дожди распространятся с островов на материк. Местами образуется туман. Ветер южной четверти 1-6, на островах и западном побережье к утру усилится юго-восточный ветер 10 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Днем: Облачно и пройдет дождь. Ветер преимущественно южный и юго-восточный 2-7, до обеда на островах и западном побережье до 10 м/с, вечером развернётся на западную четверть. Температура воздуха 5..11°C.

Пятница, 15.04

Ночью: В основном облачно и с кратковременными дождями. Ветер перейдет к восточному и северо-восточному и усилится 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+6, утром местами 0°С.

Днем: Облачно с прояснениями. До обеда во многих местах дождь, во второй половине дня осадки поредеют, но не исключён также мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный 5-11, порывы 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.

Суббота, 16.04

Ночью: На западе Эстонии в основном ясно и без осадков. На востоке в начале ночи облачно и пройдёт мокрый снег и дождь. После полуночи облака поредеют и осадки отступят. Ветер в основном северный 5-11, порывы 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: В большинстве мест ясно, на юго-востоке Эстонии переменная облачность и без осадков. Ветер в основном северный 5-10, порывы 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха +4..+8, на наветренном побережье до +2°С.

Воскресенье, 17.04

Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер в основном северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха -2..-7, на наветренном побережье около 0°С.

Днем: Малооблачно и без осадков. Ветер северной четверти 2-7, на северном побережье западный до 10 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Новая неделя принесет еще больше тепла. Если в воскресенье термометр будет показывать 5-10 °С, то в понедельник — уже +12°С, а местами до 15 градусов выше нуля.

В середине недели и ночью температура к нулю падать не будет, но на поверхности почвы все-таки ожидаются заморозки.