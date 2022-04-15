На Эстонию надвигается тепло. Время менять резину(1)
На Эстонию надвигается область высокого давления, которая установится в стране как минимум до начала следующих выходных. По словам синоптика Кайро Кийтсака, по-настоящему весенняя погода означает, что пора менять на автомобилях шины.
Как написал Кийтсак в социальных сетях, погода в ближайшие дни будет преимущественно без осадков. Температура воздуха начнет подниматься все выше и выше.
”Думаю, в начале новой можно будет менять резину на летнюю, если вы все еще ездили на зимней, — написал синоптик. — Сильных снегопадов и мокрого снега в ближайшее время не предвидится. Но минусовая температура ночью сначала сохранится. При этом осадков будет мало или не будет совсем, дорожное покрытие будет преимущественно сухим, хотя кое-где, возможно, немного скользким. В течение следующей недели и ночи станут теплее”.
В Эстонии использование зимних шин разрешено с 15 октября по 31 марта, но при наличии зимних дорожных и погодных условий использование зимних шин разрешено до 30 апреля. Закон дает каждому водителю возможность принимать решение самостоятельно, исходя из ситуации.
Как сообщает государственная метеослужба, в субботу днем сохранится небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, в районе Финского залива во второй половине дня станет западных направлений. Температура воздуха +3..+9°C.
Воскресенье, 17.04:
Ночью: Малооблачная, сухая погода. В начале ночи ветер северной четверти, после полуночи ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +2°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье местами 3°С.
Понедельник, 18.04:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. К утру во многих местах пройдет небольшой дождь или мокрый снег. Ветер в основном западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -2.. +2°С.
Днем: Переменная облачность, в первой половине дня местами дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье около 5°С.
Вторник, 19.04:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.
Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье около 5°C.