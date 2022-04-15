На Эстонию надвигается тепло. Время менять резину

Как написал Кийтсак в социальных сетях, погода в ближайшие дни будет преимущественно без осадков. Температура воздуха начнет подниматься все выше и выше.

”Думаю, в начале новой можно будет менять резину на летнюю, если вы все еще ездили на зимней, — написал синоптик. — Сильных снегопадов и мокрого снега в ближайшее время не предвидится. Но минусовая температура ночью сначала сохранится. При этом осадков будет мало или не будет совсем, дорожное покрытие будет преимущественно сухим, хотя кое-где, возможно, немного скользким. В течение следующей недели и ночи станут теплее”.

В Эстонии использование зимних шин разрешено с 15 октября по 31 марта, но при наличии зимних дорожных и погодных условий использование зимних шин разрешено до 30 апреля. Закон дает каждому водителю возможность принимать решение самостоятельно, исходя из ситуации.

Как сообщает государственная метеослужба, в субботу днем сохранится небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, в районе Финского залива во второй половине дня станет западных направлений. Температура воздуха +3..+9°C.

Воскресенье, 17.04:

Ночью: Малооблачная, сухая погода. В начале ночи ветер северной четверти, после полуночи ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье местами 3°С.

Понедельник, 18.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. К утру во многих местах пройдет небольшой дождь или мокрый снег. Ветер в основном западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -2.. +2°С.

Днем: Переменная облачность, в первой половине дня местами дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье около 5°С.

Вторник, 19.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье около 5°C.