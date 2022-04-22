Дождливо, но тепло: какими будут приближающиеся выходные?

Суббота, 23.04:

Ночью: На севере Эстонии малооблачно и без осадков. В южных уездах облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер перейдет к северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и юге Эстонии до +7°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь с большей вероятностью в южных уездах. Северо-восточный ветер усилится 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 10..15, на наветренном побережье 5..8°С.

Воскресенье, 24.04:

Ночью: Облачность уплотнится. Зона дождей медленно распрост ранится сюго-востока на северо-запад. Ветер северо-восточный 5-19, порывы 12, на побережье 9-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Облачно с отдельными прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер северо-восточный, северный 5-11, порывы 16, на побережье 9-14, порывы до 20 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 7..11, на побережье местами около 4°С.

Понедельник, 25.04:

Ночью: Облачно с отдельными прояснениями. Во многих местах дождь, после полуночи осадки станут реже. Ветер северо-восточный, северный 5-12, на побережье порывы до 18 м/с, после полуночи постепенно ослабеет и к утру на юго-востоке ветер переменных направлений. Температура воздуха 1..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье местами около 5°С.

Вторник, 26.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывы 10 м/с. Температура 0..+6°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 5-11, порывы 14, на островах и западном побережье до 16 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье местами около 5°С.