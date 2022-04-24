На следующей неделе синоптики обещают ночные заморозки и снег

Понедельник, 25.04

Ночью: Облачно. Во многих местах дождь, к утру осадки поредеют. Ветер северо-восточный, северный 3-9, на побережье островов и на северном побережье порывами 14, в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха 2..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 8..13, на наветренном побережье около 5°С.

Вторник, 26.04

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах дождь. Ветер ветер развернется с северных направлений на западные 2-7 м/с. Температура воздуха 1..6°С.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, западный 4-10, во второй половине дня на островах порывы 14 м/с. Температура воздуха 7..13, на наветренном побережье около 5°С.

Среда, 27.04

Ночью: Начиная с севера Эстонии, облачность рассеется. Местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 4-10, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер станет западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Четверг, 28.04

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -4..+1, на островах до +4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9°С.