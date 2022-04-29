На выходных тепла ждать не стоит

Суббота, 30.04

Ночью: Начиная с северо-запада облачность поредеет. В восточной и южной части Эстонии еще пройдут дождь и мокрый снег, на северо-восточном побережье местами возможен и снег, к утру осадки прекратятся. Ветер западной четверти 4-10, в прибрежных районах порывы северо-западного ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха -2...+3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 4-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4...9°С.

Воскресенье, 01.05

Ночью: В основном ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 2-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха -1...-5, на наветренном побережье до +3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-8, на северном побережье западный, юго-западный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха 5...10°С.

Понедельник, 02.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Утром местами пройдут дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 3-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -3...+2, на островах и западном побережье до +5°С.

Днем: Переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, кое-где, возможно, с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7...12°С.

Вторник, 03.05

Ночью: В начале ночи ясно, после полуночи, начиная с севера, облачность уплотнится. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10, порывами до 13, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха -1...+2, на островах и западном побережье до +5°С.

Днем: Переменная облачность. После обеда местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-12, порывами 15, на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 10...14, на наветренном побережье до 7°С.