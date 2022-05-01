Мокрый снег?! Прогноз погоды на начало мая не внушает оптимизма

Понедельник, 02.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, до полуночи и утром кое-где облачно. Без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах и западном побережье до +5°С.

Днем: Переменная облачность. Без осадков. Юго-западный ветер усилится 6-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 10..14, на наветренном побережье до 7°С.

Вторник, 03.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя распространятся с севера Эстонии на юг, также возможен мокрый снег. После полуночи, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи ветер западных направлений ослабеет. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Среда, 04.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег или мокрый снег. Северо-западный ветер 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье до +4°С.

Днем: Облачно с прояснениями, во многих местах кратковременный дождь или мокрый снег, вечером прояснится и вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, северо-западный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

Четверг, 05.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -4..+1, на островах и западном побережье до +5°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 6°С.