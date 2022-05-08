Для семи уездов вынесено предупреждение первого уровня

Первоначально предупреждение первого уровня вынесено для Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Рапламаа, Валгамаа и Вырумаа. Предупреждение первого уровня означает, что погода может при определенных обстоятельствах быть опасной.

Прогноз погоды от государственной метеослужбы:

Понедельник, 09.05:

Ночью: Ясная или малооблачная и сухая погода. Ветер северо-западный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..+2, на наветренном побережье до +5°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..13°С, на наветренном побережье до 8°С.

Вторник, 10.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный и западный 3-9, на островах и северо-западном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..+4, на островах и западном побережье до +7°С.

Днем: До полудня малооблачно, без осадков. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность постепенно уплотнится, но погода сохранится без осадков. Ветер юго-западный 5-10, порывами 13, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха 12..17, на наветренном побережье до 10°С.

Среда, 11.05:

Ночью: В основном облачно. К островам подойдет зона осадков, которая к утру распространится на материк. Ветер юго-западный и южный 5-10, порывами 13, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачно с прояснениями, во второй половине дня, начиная с островов, небо станет более ясным. Зона дождей распространится через Эстонию на восток, во второй половине дня, начиная с островов, осадков станет меньше. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 12..16°С, на наветренном побережье до 9°С.

Четверг, 12.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 6..9°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, на материке во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывами до 17, на северном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 11..15, на наветренном побережье до 9°С.