Неужели придет долгожданное тепло? В ближайшие дни обещают высокую температуру

Четверг, 19.05:

Ночью: Переменная облачность. Утром местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 4..9°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..19, на побережье местами 9°C.

Пятница, 20.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. После полуночи на островах начнётся дождь. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха 2..8°С, по северо-востоку Эстонии на поверхности почвы может понизиться до 0°С, на побережье островов температура воздуха до 10°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Суббота, 21.05:

Ночью: Облачность поредеет, и ожидается сухая погода. Ветер северо-восточный, восточный, после полуночи на северном побережье также юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 2..8°С, на северо-востоке Эстонии на поверхности почвы может понизиться до 0°С.

Днем: До полудня, начиная с юго-запада Эстонии, облачность уплотнится. Около полудня к островам подойдёт зона дождя, которая медленно распространится на запад и юг материка. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на северном побережье до 12 , порывами 17 м/с. Температура воздуха 14..18, на побережье местами 10°С.

Воскресенье, 22.05:

Ночью: Облачно. Пройдёт дождь. Ветер восточный и юго-восточный 4-10 м/с, на островах после полуночи кратковременно ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 4..9°С.

Днем: Облачно. Во многих местах кратковременный дождь, к вечеру осадки поредеют. Ветер восточных направлений, вечером развернётся на северную четверть 4-10 м/с. Температура воздуха 11..17, на побережье местами 9°С.