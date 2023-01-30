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30.01.2023, 09:50

Осторожно! Из-за метели ситуация на дорогах будет сложной

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Delfi
Tuisk ja torm Eesti maanteel.
Tuisk ja torm Eesti maanteel.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня в течение дня метель, преимущественно в Восточной и Южной Эстонии, приведет к ухудшению ситуации на дорогах, сообщил Департамент транспорта.

Рано утром дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах в Западной и Центральной Эстонии было преимущественно мокрое от дождя. В Южной Эстонии идет мокрый снег, на дорогах местами - слой снега.


Температура воздуха везде плюсовая. Температура дорог в Центральной, Южной и Восточной Эстонии 0...-1°C. На мокром от дождя дорожном покрытии существует опасность обледенения.


Днем будет облачно с прояснениями. На востоке мокрый снег, местами снег. Местами осадки сильные, метель. Ветер сильный, порывами 17-20 м/с.


Плохая видимость и нулевые температуры, а также метель в Восточной и Южной Эстонии приведут к ухудшению дорожных условий.

О том, какая погода ожидается в ближайшие дни, читайте ЗДЕСЬ.

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