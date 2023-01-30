Осторожно! Из-за метели ситуация на дорогах будет сложной(1)
Сегодня в течение дня метель, преимущественно в Восточной и Южной Эстонии, приведет к ухудшению ситуации на дорогах, сообщил Департамент транспорта.
Рано утром дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах в Западной и Центральной Эстонии было преимущественно мокрое от дождя. В Южной Эстонии идет мокрый снег, на дорогах местами - слой снега.
Температура воздуха везде плюсовая. Температура дорог в Центральной, Южной и Восточной Эстонии 0...-1°C. На мокром от дождя дорожном покрытии существует опасность обледенения.
Днем будет облачно с прояснениями. На востоке мокрый снег, местами снег. Местами осадки сильные, метель. Ветер сильный, порывами 17-20 м/с.
Плохая видимость и нулевые температуры, а также метель в Восточной и Южной Эстонии приведут к ухудшению дорожных условий.