Осторожно! Из-за метели ситуация на дорогах будет сложной

Рано утром дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах в Западной и Центральной Эстонии было преимущественно мокрое от дождя. В Южной Эстонии идет мокрый снег, на дорогах местами - слой снега.



Температура воздуха везде плюсовая. Температура дорог в Центральной, Южной и Восточной Эстонии 0...-1°C. На мокром от дождя дорожном покрытии существует опасность обледенения.



Днем будет облачно с прояснениями. На востоке мокрый снег, местами снег. Местами осадки сильные, метель. Ветер сильный, порывами 17-20 м/с.



Плохая видимость и нулевые температуры, а также метель в Восточной и Южной Эстонии приведут к ухудшению дорожных условий.

О том, какая погода ожидается в ближайшие дни, читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

